Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

Сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова встретилась с бойцами специальной военной операции, которые проходят лечение в военном госпитале при седьмой городской больнице Казани. Она рассказала военнослужащим о мерах социальной поддержки.

«Сегодня мы проводим очередную встречу с участниками специальной военной операции, которые находятся на лечении. Кто-то из них дальше будет направлен на службу, а кто-то ее завершит. Он должен знать, что его ждет в мирной жизни, что органы государственной власти могут помочь. Так, например, мы расскажем о возможностях национального проекта «Кадры». Сегодня в рамках этого нацпроекта предоставляется более 217 различных программ обучения. И 27 из них – это программы по наиболее востребованным профессиям, зарезервированные специально для участников специальной военной операции», – отметила Зарипова.

По программам можно обучиться на такие профессии, как водитель погрузчика, водитель больших самоходных машин, оператор БПЛА, станочник, слесарь и электрогазосварщик. Это как раз те профессии, которые востребованы на рынке труда Республики Татарстан, сказала министр.

«Сегодня на рынке труда Республики Татарстан 78 тысяч предложений по самым различным вакансиям. Это достаточно высокая цифра, и таким образом у нас практически на каждого безработного приходится более двадцати вакансий. Сегодня 500 работодателей предлагают более 3,5 тысяч вакансий непосредственно для участников специальной военной операции. Государство поддерживает работодателей, которые трудоустраивают участников СВО, завершивших военную службу. Это содействие в объеме 200 тысяч рублей на оборудование специального рабочего места. И в этом году в республике более 30 работодателей уже воспользовались этой мерой поддержки, организовав рабочие места», – рассказала Эльмира Зарипова.

Она напомнила, что в РТ принят закон о квотировании рабочих мест для участников специальной военной операции. В случае, если штатная численность работодателей превышает 200 человек, то число мест, попадающих под квоты, составляет 1%.

Фото: © Роман Баданов / «Татар-информ»

«Кроме того, если сам участник специальной военной операции не хочет быть наемным работником или проживает в сельской местности, где нет предприятий, куда бы он мог трудоустроиться, мы ему предоставляем возможность открыть собственное дело. Если он в статусе безработного через Центр занятости открывает собственное дело, то может получить помощь в размере 250 тысяч рублей. А также через социальный контракт бойцы могут получить поддержку на открытие ИП до 350 тысяч рублей. У нас сегодня реализовано более 100 социальных контрактов. Это автомастерские, мастерские по ремонту бытовой техники, ателье, шиномонтаж, столярные, слесарные мастерские», – сказала министр.

Успешных примеров открытия собственного дела много. Так, один из ветеранов открыл в Татарстане молочную ферму и трудоустроил туда своих сослуживцев.

«То есть возможности есть, самое главное, чтобы у них было желание, мотивация. Такие встречи, как сегодняшняя, позволяют показать ребятам, что дальнейшая адаптация к мирной жизни возможна. Мы знакомим бойцов с мерами соцподдержки и помогаем здесь же посмотреть, какие вакансии есть, оставляем свои памятки. И ребята могут дальше в спокойной обстановке, видя все контакты, внимательно ознакомиться с той информацией, которая предоставлена», – объяснила глава Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Во время беседы с пациентами военного госпиталя Эльмира Зарипова подробно рассказала о мерах поддержки, положенных тем, кто вернулся из зоны СВО. Она объяснила, почему не стоит отказываться от соцпакета, который включает в себя санаторно-курортное лечение и проезд к месту лечения. Бойцы задавали Зариповой вопросы о выплатах, уточняли, как оформить льготы. После министр вместе со специалистами ведомства и руководством больницы прошлась по палатам тех, кто пока не может ходить.

Николай Ваньков – один из 120 участников СВО, кто сегодня лечится в госпитале при ГКБ №7. Он кадровый военный. Помогая раненым, попал под вражеский FPV-дрон и был тяжело ранен в ногу. Медики прооперировали Николая, впереди – реабилитация.

«Я хочу вернуться в мирную жизнь и помочь обществу. Работой меня обеспечат. И это хорошо, ведь труд красит человека. Очень приятно, что люди из власти приходят и рассказывают, как государство помогает нам и как мы можем быть полезны своей стране», – рассказал ветеран.