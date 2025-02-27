«Главное, что дети остаются в семьях»: в РТ подвели итоги «Точки трезвости» за 2024 год

Илсояр Гарифуллина

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Татарстане продолжает работу проект «Точка трезвости», цель которого — избавление родителей от алкогольной зависимости и предотвращение помещения их детей в социальные учреждения. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» раскрыли подробности программы и число участников, присоединившихся к проекту в 2025 году.

«Точка трезвости» стартовала в республике в 2015 году по инициативе Раиса Татарстана Рустама Минниханова. За восемь лет работы, с 2015 по 2023 годы, помощь получили 863 человека, причем 474 из них полностью завершили лечебный курс. В результате 850 детей смогли сохранить семью и остались с родителями.

«Проект „Точка трезвости” – плод комплексной межведомственной работы. Ее основные участники – это министерство здравоохранения и министерство труда, занятости и социальной защиты. Также стоит отметить вклад министерства образования, министерства культуры и министерства по делам молодежи», – сказала ответственный секретарь Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних Илсояр Гарифуллина.

Основные требования для участия в программе — добровольное согласие и отсутствие медицинских противопоказаний. После успешного завершения первого этапа был сформирован план реабилитации, а также определены участники на 2025 год. В новом этапе участвуют 200 человек, включая 16 семейных пар, нуждающихся в лечении обоих супругов, а также несколько многодетных семей. Программа стартует в марте.

В прошлом году участие в «Точке трезвости» приняли 182 человека, однако 23 участника покинули проект по различным причинам, а 16 случаев закончились рецидивами употребления алкоголя. Тем не менее, большинство участников успешно завершили курс. В общей сложности в семьях-участниках воспитывалось 366 детей.

«Основной задачей наркологической службы на начальном этапе является организация мотивации. Затем наступает лечебно-реабилитационный период. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в установленном порядке. Заключительный этап – подведение итогов, отработка механизмов по дальнейшему социальному сопровождению», – рассказала начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Елена Хафизова.

Елена Хафизова Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Семья, участвующая в проекте, в течение года находится под межведомственным патронажем. После этого еще шесть месяцев за ними наблюдают специалисты Министерства здравоохранения или социальных служб. Медицинский контроль пациента осуществляется в течение трех лет. Если ремиссия сохраняется, пациент снимается с наблюдения.

«По 2024 году мы понимаем, что проблема алкоголизма наиболее ясно звучит сегодня. При анализе семей, стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, мы узнаем, что 30% из них поставлены на учет как семьи, где родители злоупотребляют алкоголем. Мы предлагаем не только пролечиться, а изучаем конкретную ситуацию каждой семьи. Ведь алкоголизм имеет свои причины, зачастую сразу нельзя понять почему человек выпивает», – подчеркнула заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Юлия Абдреева.

Юлия Абдреева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кроме того, она сообщила, что в прошлом году в Татарстане нашли работу 82 родителям из числа тех, кто участвовал в проекте и нуждался в трудоустройстве. Помимо этого, в 17 семьях была проведена работа по реструктуризации задолженностей за коммунальные услуги.

К сожалению, известны случаи, когда детей изымают из семьи. Так, в 2024 году 60 детей участников «Точки трезвости» в Татарстане были помещены в социальные учреждения. Затем 56 из них вернули в семьи. За ними продолжают наблюдение специалисты.

«В прошлом году на подведение итогов проекта пришли нарядные женщины, испекли пирог и рассказали в неформальной обстановке о достигнутых результатах. Человек заметно преображается, открывается, начинает улыбаться, исчезает угрюмость. Среди казанских семей есть случаи, где семья, прошедшая лечение, купила автомобиль. Один мужчина стал заведующим фермой», – поделилась заместитель главного врача Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева.

Резеда Хаева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Илсояр Гарифуллина также рассказала об одной из участниц проекта. Биологического отца ее детей на лечение уговорить не удалось. В процессе лечения женщина забрала детей и ушла от сожителя. Она устроилась на работу, недавно вышла замуж и счастлива в браке.

«Это индивидуальная работа. Здесь не имеет значение количество, главное, чтобы в каждой семье был хороший результат», – сказала Резеда Хаева.