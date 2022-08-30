«Главное богатство города»: Метшин вручил награды отличившимся казанцам

В День Республики Татарстан и города Казани в городской Ратуше прошло вручение городских и республиканских наград. Гостем торжества стал известный российский певец Александр Розенбаум.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

«После Санкт-Петербурга для меня любимый город — Казань. Спасибо вам за то, что вы делаете. Я много езжу, вижу в динамике, как развиваются города, и могу сказать, что Казань — номер один сейчас», — сказал музыкальный исполнитель.

Награды вручили 24 татарстанцам — среди них есть как работники заводов, так и воспитатели детских садов, деятели культуры.

«Все мы объединены единой целью — сделать наш город и республику лучше. Именно Вы, трудолюбивые и настойчивые, талантливые и искренние, преданные и любящие казанцы — главное богатство города», — обратился к ним мэр Казани Ильсур Метшин.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Так, медалью «За доблестный труд» были награждены фрезеровщик цеха № 3 Казанского авиазавода им. Горбунова Вячеслав Григорьев, заведующая отделом Центра внешкольной работы Татьяна Коткова и ветеран труда Елена Сотова. Преподаватель теоретических дисциплин и общего фортепиано детской музыкальной школы № 8 Ирина Шаронова стала заслуженным работником культуры РТ, преподаватель французского языка гимназии № 9 Светлана Сергеева — заслуженным учителем республики.

Медаль «100 лет образования ТАССР» вручили первому замглавы муниципального образования Денису Калинкину, руководителю исполкома Рустему Гафарову и ведущему методисту научно-экспозиционного отдела Музейного комплекса Казани Розалине Шагеевой.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Также Книга Почетных граждан Казани и Книга почета Казани пополнилась новыми именами. Гендиректору ООО «Бахетле» Муслиме Латыповой было присвоено звание «Почетный гражданин Казани». А в Книгу Почета Казани внесли спортшколу олимпийского резерва по фехтованию, КНИТУ им. А.Н.Туполева — КАИ, лицей № 131, а также члена Союза писателей РФ и РТ Рената Харисова, передает пресс-служба мэрии.