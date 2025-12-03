«Главная задача — снизить смертность»: в Татарстане прошло заседание Комиссии БДД

Сегодня в Тукаевском районе Татарстана прошло выездное заседание Правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – Руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан, заместителя председателя Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова.

О результатах деятельности по обеспечению БДД на территории района рассказал глава района Камиль Назмиев.

На заседании обсудили реализацию инженерных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на дорогах республики, поговорили о системе работы, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях, а также обсудили работу системы фото- видеофиксации нарушений ПДД.

Во время заседания были заслушаны руководители исполнительных комитетов Актанышского, Буинского, Верхнеуслонского, Лаишевского и Елабужского районов РТ.

«Обеспечение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах — это наша главная задача. Только совместными усилиями мы сможем добиться поставленных перед нами задач», — отметил Шамиль Гафаров.