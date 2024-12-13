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«Главная задача – работа с молодежью»: в Татарстане обсудили профилактику терроризма
В Казанском Кремле под руководством руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдуса Гараева прошло заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Татарстане.
В время заседания были подведены итоги деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан по реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, а также обозначены положительные практики и точки роста и определены цели на 2025 год.
Приоритетная задача – работа с молодежью, в том числе с задействованием потенциала социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций.
По словам Гараева, в республике есть возможности для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.
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