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Общество 13 декабря 2024 11:12

«Главная задача – работа с молодежью»: в Татарстане обсудили профилактику терроризма

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«Главная задача – работа с молодежью»: в Татарстане обсудили профилактику терроризма

В Казанском Кремле под руководством руководителя аппарата антитеррористической комиссии в Республике Татарстан Ильдуса Гараева прошло заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в Татарстане.

В время заседания были подведены итоги деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан по реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, а также обозначены положительные практики и точки роста и определены цели на 2025 год.

Приоритетная задача – работа с молодежью, в том числе с задействованием потенциала социально-ориентированных некоммерческих и общественных организаций.

По словам Гараева, в республике есть возможности для эффективной борьбы с терроризмом и экстремизмом.

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