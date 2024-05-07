«Главная задача каждого мужчины – защищать Родину»: Ирина Волынец о дедах-фронтовиках

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец рассказала о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны.

«Оба моих деда, Борис Федорович Жемчугов и Галей Мубаракшевич Мубаракшин, – участники Великой Отечественной войны. Оба имеют много наград и знаков отличия. Борис Федорович имел бронь, потому что на момент, когда началась война, он был студентом, заканчивал геологический факультет Казанского университета. Как представитель особо ценной специальности он мог не идти на войну», – рассказывает омбудсмен.

Фото из личного архива Ирины Волынец

Борис Жемчугов стал офицером, прошел всю войну и дошел до Берлина. Он был дважды ранен, стал инвалидом, рассказывает Ирина Волынец.

«Но несмотря на это, он говорил, что главная задача каждого мужчины – защищать свою Родину. Дедушка не смог работать геологом из-за ранения, поэтому работал в школе учителем географии. Этому делу он отдал 40 лет, все время проработав в школе №5», – поделилась она.

Галей Мубаракшевич был профессиональным военным. После войны он получил назначение в Республику Тыва, где работал заместителем начальника по тылу.

«Война прошла красной линией сквозь каждую семью Советского Союза. Мы потеряли очень много людей, мы потеряли цвет нации, было очень много убито не только мирных жителей, но и военных, сильных мужчин, красивых, смелых, молодых и здоровых. Мои бабушка и дедушка умерли в 2014 году, когда вернули Крым. Они не дожили до наших дней, когда нам снова приходится защищать землю от фашизма и нацизма», – говорит она.

Ни один, ни другой дедушка не любили вспоминать про войну и рассказывать о ней, поделилась Ирина Волынец.

«Борис Федорович писал стихи и даже в них упоминал войну по касательной. Бабушка рассказывала о том, как было страшно, но несмотря на это, все жили одной большой семьей. Тогда не было такого понятия, как "чужие дети", – не только родственники, но и соседи забирали к себе осиротевших детей. Мне как матери четверых детей и как Уполномоченному по правам ребенка, горько видеть, как сейчас берут детей в семью ради наживы или как родителям становятся не нужны их родные дети, или как отказываются рожать детей, говоря, что это им не по карману», – говорит омбудсмен.

Фото: © из личного архива Ирины Волынец

Волынец отметила, что по рассказам ее бабушек и дедушек, им нечего было есть. Но тем не менее они находили возможность делиться с ближним и накормить даже чужого ребенка, указала она.

«Они не боялись рожать и создавать семьи. Поэтому сейчас, когда говорят, что иметь детей – дорого, это просто подмена понятий. На самом деле, люди просто не хотят брать на себя ответственность», – считает Уполномоченный по правам ребенка

Она подчеркнула, что дети должны знать о подвигах Героев и не оставаться равнодушными к истории своего народа.

«Этот праздник, как поется в известной песне, со слезами на глазах не оставлял равнодушными наших родителей, бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек. Он не должен оставлять равнодушными нас и наших детей, потому что равнодушие перечеркивает великий подвиг советского народа, и это действительно очень важный день для каждого русского человека», – заключила она.