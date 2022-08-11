Главная выставка Татарстанского нефтегазохимического форума сменила вывеску и содержание

Татарстанский нефтегазохимический форум (ТНФ) пройдет в этом году в выставочном центре «Казань Экспо» с 31 августа по 2 сентября. Для участия в нем заявились международные делегации из Китая, Ирана, Турции и Камеруна, сообщили «Татар-информу» в оргкомитете ТНФ.

В рамках форума состоятся 8 конференций и около десяти круглых столов. Дни поставщика проведут «Газпром», «Татнефть» и СИБУР.

Откроется ТНФ пленарным заседанием «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя». Предполагается, что оно станет продолжением прошлогоднего пленарного заседания «Методы декарбонизации компаний нефтегазового сектора».

Важнейшим событием форума заявлена международная выставка TatOilExpo. «Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии», – говорится на официальном сайте форума. Здесь, как анонсировано организаторами – министерством промышленности и торговли Татарстана и «Казань Экспо», – будут представлены производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании из РФ и дружественных стран.

«Название TatOilExpo впервые вводится в официальный оборот по отношению к центральной выставке ТНФ, – прокомментировал «Татар-Информу» руководитель ИА «Девон» Анвар Маликов. – Впервые в публичном пространстве оно засветилось в прошлом году, когда на той же площадке, что и «Нефть, газ. Нефтехимия», появился сектор с этим брендом. В распоряжении Кабинета министров Татарстана о нынешнем ТНФ в перечне мероприятий оба эти названия фигурируют уже отдельными строками. Но в итоге «Нефть, газ. Нефтехимия» проводиться не будет. А на TatOilExpo, судя по названию и анонсу экспонентов, нефтехимия не представлена».

Напомним, «Нефть, газ. Нефтехимия» насчитывает 28-летнюю историю. Раньше она проходила на «Казанской ярмарке», а с появлением комплекса «Казань Экспо» переместилась туда. При этом ярмарка, включая прошлогоднюю выставку, продолжала оставаться оператором форума.

В июне на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» после сообщения нового вице-премьера, министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко о подготовке к ТНФ, Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил: «Нужно очень хорошо подготовиться. Форум должен стать лучшим в стране... Давайте пригласим партнеров стран Средней Азии, из Турции, Китая, может быть, стран Организации исламского сотрудничества».