Главная тема - цифровизация: стартовал III Казанский глобальный молодежный саммит

Стартовал III Казанский глобальный молодежный саммит, который собрал представителей 43 стран. Центральной темой обсуждения станут цифровизация и digital-тренды в молодежной среде. Церемония открытия прошла в городской Ратуше, с приветственным словом к участникам обратилась вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Абсолютно все понимают, насколько значима и важна роль молодежи в развитии наших регионов, стран и всего мирового пространства. Именно поэтому мы с вами встретились, чтобы посмотреть лучшие практики стран в работе с молодыми людьми, услышать ответы на актуальные вызовы как в части цифрового развития, так и взаимодействия с молодежью разных государств», — отметила вице-премьер.

Саммит будет проходить в течение трех дней. На него приехали представители профильных ведомств, отвечающих за молодежную политику.

«Казанский глобальный молодежный саммит стал авторитетной площадкой, объединяющей почти полмира. В этом году участниками стали более 100 человек из 43 стран, что ещё раз подтверждает актуальность повестки. Особо отмечу вклад Татарстана в развитие молодежных международных отношений. Сегодня у нас очень хорошие практики, которыми мы можем поделиться с коллегами», — добавил председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков.

Он подчеркнул, что через неделю состоится и съезд молодых дипломатов стран БРИКС в Уфе.

Казанский глобальный молодежный саммит стал знаковым событием в молодежной политике, который формирует повестку на ближайшие годы. Он и в дальнейшем будет расширять свою географию и привлекать все больше стран, считает президент Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Таха Айхан.

«Мы проводим этот саммит уже в третий раз. Всегда обсуждаются самые актуальные вопросы. В этом году мы обсуждаем цифровизацию, но и традиционные ценности в поле нашего внимания. Символично, что мероприятие принимает Казань, спокойный и мирный город с многообразной культурной и исторической палитрами. Это возможность обменяться опытом, уверен, наше общение позволит улучшить ситуацию в мире», — отметил Таха Айхан.

Активное участие в саммите примет и сам Татарстан. Будут продемонстрированы лучшие практики работы с молодежью в республике, а также будет интересно ознакомиться с работой других стран в этом направлении, сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Татарстан — это сильный регион, который развивается по разным направлениям. Одним из них является молодежная политика. Для нас важно в таком многообразии представителей разных стран услышать и обменяться практиками работы с молодежью. Но и мы уже показали наш опыт. Это широкая сеть инфраструктуры, технологии, которые нам позволяют консолидировать молодых людей вокруг важных проектов, методы поддержки. Сегодня есть возможность усилить наше международное сотрудничество», — заявил министр.

Фото: пресс-служба III Казанского глобального молодежного саммита