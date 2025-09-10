Главная стратегическая сессия НРФ Регионы пройдет 19 сентября

Фото: ООО «Центр развития бизнескоммуникаций»

В этом году обсуждение перспектив развития регионального рекламного рынка состоится в заключительный день Национальной недели HR и рекламы. Повестка сессии охватит инструменты построения сильных брендов и анализ регионов с потенциалом роста.

В Екатеринбурге представители ведущих рекламных объединений, медиаплатформ, агентств и локальных игроков обсудят, какие факторы предопределяют рост индустрии в условиях трансформации потребления и технологий. Главная стратегическая (пленарная) сессия станет центральным событием деловой программы НРФ Регионы.

Модерировать дискуссию будет Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ Регионы и первый вице-президент АКАР. Основные тенденции рекламы в регионах прокомментируют:

Василий Рубан , вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, директор «Штольцман и Кац».

, вице-президент АКАР, директор АКАР Урал, директор «Штольцман и Кац». Илья Попов , заместитель генерального директора по региональной рекламе ГПМ Реклама.

, заместитель генерального директора по региональной рекламе ГПМ Реклама. Елена Батракова , заместитель генерального директора НРА по работе с регионами.

, заместитель генерального директора НРА по работе с регионами. Иван Моисеенко , амбассадор Deltaplan x D Innovate Group.

, амбассадор Deltaplan x D Innovate Group. Юрий Усольцев , директор по продажам Russ (RWB Media).

, директор по продажам Russ (RWB Media). Анастасия Головинская , руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Реклама.

, руководитель группы по работе с ключевыми клиентами Авито Реклама. Евгения Лысенко , директор по стратегии СберСеллер.

, директор по стратегии СберСеллер. Евгений Пучков , директор департамента развития региональных продаж, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ.

, директор департамента развития региональных продаж, сейлз-хаус ЭВЕРЕСТ. Михаил Попонов , генеральный директор «Выбери Радио», Академик Российской Академии Радио.

, генеральный директор «Выбери Радио», Академик Российской Академии Радио. Артем Дрыгант, основатель рекламного агентства Be Brand People, председатель event-комитета АКАР.

Дискуссия экспертов будет состоять из нескольких смысловых блоков. Участники НРФ Регионы узнают, как найти новые точки роста для собственного бизнеса, ориентируясь на мнение потребителей о рекламе, а также какие тактики будут эффективны для продвижения в 2026 году.

Региональные бренды — это мощный драйвер экономического роста территорий. Через них можно транслировать особенности регионов нашей страны, привлекать внимание к культурным символам и открывать новые возможности для развития бизнеса. Продвижение локальных брендов — это поддержка малого и среднего бизнеса, повышение и укрепление доверия потребителей к отечественному производству.

«Есть три основных тренда, которые необходимо подчеркнуть. Во-первых, это рост рекламных бюджетов крупнейших категорий в регионах, обусловленный перераспределением инвестиций брендов и ростом местного потребительского спроса, особенно в Уральском и Поволжском регионах. Во-вторых, важной тенденцией является активность малого и среднего бизнеса, который с помощью ТВ-рекламы укрепляет свой бренд и занимает освободившиеся ниши после ухода зарубежных игроков. В-третьих, фундаментальную роль играет государственная поддержка креативных индустрий через нацпроекты, что позволяет системно развивать региональную экономику, туризм и малый бизнес, усиливая национальный суверенитет. Эти аспекты критически важны, они являются ключевыми индикаторами устойчивости и поступательного развития регионов в экономике страны», — сообщил Илья Попов, заместитель генерального директора по региональной рекламе ГПМ Реклама.

Интеграция федеральной инфраструктуры в рекламный ландшафт регионов станет одним из приоритетных направлений в дискуссии экспертов на стратегической сессии. Как бизнесу адаптироваться к потребностям «цифрового» поколения? Какие инструменты являются полезными, чтобы гибко управлять рекламными активностями? Где теперь начинаются покупки? Ответы на эти и другие вопросы будут доступны во втором блоке стратегической сессии.

«Потребительское поведение всё больше определяется стремлением к осознанности. Это не новый тренд, но он развивается и усиливается. Покупатели выбирают разумное потребление, совмещая экономию с интересом пробовать новое и заботой о себе. Для бизнеса сегодня важно оставаться на виду, учиться, повышать собственные компетенции и навыки сотрудников, улучшать сбор и анализ данных. А еще сегодня необходимо сосредоточиться на главном: эффективно распределять ресурсы и опираться на проверенные медиаканалы, способные гарантировать стабильный результат в условиях рыночного давления», — прокомментировала Елена Батракова, заместитель генерального директора НРА по работе с регионами.

В современной экономике стабильность бизнеса невозможно представить без его адаптации к цифровой среде и правовому полю. Работа с большими данными, платформенными решениями, искусственным интеллектом и другими технологичными инструментами, которые активно внедряются в регионах, требует задуматься о новых навыках и компетенциях. Вопрос развития новых стандартов и укрепления профессионального сообщества приобретает дополнительную важность.

«Цифровое развитие регионов России набирает обороты и открывает новые возможности для рекламного бизнеса. По данным Admetrix, по итогам первого полугодия 2025 года объемы рекламного рынка в городах страты B и C выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в городах страты A — на 10%. Наряду с другими медиа активно развивается цифровая наружная и indoor-реклама: экраны устанавливаются в тысячах пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и других локациях, в том числе в городах с населением от 50 тысяч человек. Это расширяет доступ к новой аудитории, делая коммуникацию более динамичной и персонализированной благодаря возможностям таргетинга. Таким образом, регионы становятся важными центрами цифровой трансформации рекламного рынка», — поделился Юрий Усольцев, директор по продажам Russ (входит в RWB).

Пленарная сессия НРФ Регионы станет стратегической точкой сбора как для лидеров индустрии, так и для тех, кто ориентирован на развитие локального бизнеса. Подробнее о форуме можно узнать на официальном сайте. Прямая трансляция будет доступна в 8:00 по московскому времени и в 10:00 по екатеринбургскому времени в сообществе форума во ВКонтакте.

