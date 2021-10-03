«Главная соборная»: репортаж со стройки самой большой мечети Крыма

Фото: Илья Репин

Новый срок сдачи мечети – 2022 год

В Симферополе полным ходом идет строительство Соборной мечети. Место для нее выбрано в районе Симферопольского водохранилища – это не самый центр города, но и не совсем окраина. Комплекс займет площадь 2,7 гектара, и еще 0,3 гектара прилегающей территории планируется использовать для обслуживания мусульманского храма. Общая площадь участка - 6,2 га.

Этот участок имеет давнюю историю. Борьба за него началась еще в украинский период истории полуострова. Практически накануне присоединения Крыма к России крымские татары получили результаты экспертизы и разрешение на строительство, после чего к проекту подключилась Россия.

Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. В открытых источниках упоминается, что в строительство уже инвестировано 3 млрд рублей. А на открытие культового объекта (оно планируется в 2022 году), возможно, приедет президент РФ Владимир Путин, пригласивший, в свою очередь, и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мы сумели попасть на строительную площадку, где представитель генподрядчика «СГМ Груп» Зия Алиев провел для нас экскурсию, рассказав о нынешнем состоянии мечети. К слову, именно эта компания строила Крымский мост.

В гостях у муфтия

Проект стартовал в августе 2016 года, а сейчас, по словам строителей, мечеть готова на 75-80 процентов. Строительство началось с возведения административного и гостевого корпусов. Первый представляет собой четырехэтажное здание с цокольным этажом. В нем располагаются офисные кабинеты, библиотека и конференц-залы. Там же будет располагаться помещение для СМИ с самым современным оборудованием

Фото: Илья Репин

В подвале административного корпуса будет находиться столовая для сотрудников. Во время праздников, таких как Ураза-байрам, Курбан-байрам, ее смогут посетить все желающие.

За административным расположился гостевой корпус для различных делегаций и гостей муфтия. В его подвале будет организован спорткомплекс.

Свой «Фонтан слез»

На центральной площади перед мечетью расположен светомузыкальный фонтан. «Он может в такт музыке менять цвета и оттенки, а также направление струй», - рассказывает Зия Алиев.

Попасть на территорию мечети несложно. За центральными воротами располагается парковка, которая вмещает около 160 автомобилей. С территории парковки каждый посетитель попадает на «контрольно-пропускной пункт» с металлодетектором и всевозможными сканерами. Безопасность на территории мечети превыше всего!

Фото: Илья Репин

Пройдя КПП, попадаем на центральную площадку, которая будет облагорожена гранитной плиткой. Тут же можно видеть стену под названием «Чешме». В центре ее предусмотрен так называемый «Фонтан слез». На самой стене будут виться декоративные растения.

Отметим, что в Крыму есть другой знаменитый «Фонтан слез», расположенный на территории ханского дворца в Бахчисарае и прославленный в стихах Пушкина. По легенде, хан Кырым-Гирей построил фонтан у мавзолея возлюбленной наложницы Диляры-бикеч, умершей в 1764 году.

Мужская и женская половины

Особенно важно то, что на всей территории мечети предусмотрены локально-очистные сооружения. Через дренажные системы они собирают воду, которую после очистки используют для сетей полива - ландшафтным решением предусмотрена возможность посадки большого количества цветов. Сейчас цветов на территории нет, концепты только прорабатываются.

Фото: Илья Репин

Наконец, подойдя к мечети, видим два входа. Правый вход мужской, левый, соответственно, женский. Пройдя через них, попадаем в обувную и гардеробную. Там же будет находиться абдестхане (место для омовения). Предусмотрена комната матери и ребенка.

Совершившие омовение могут пройти через центральное крыльцо и войти во внутренний двор. Он представляет собой открытую площадку с 20 колоннами, соединенных арками. Арки, как и входные порталы, оформлены мрамором. На порталах будут установлены массивные двери из разных пород дерева. В центре двора предусмотрено строительство шадырвана (так называется фонтан, который строится во дворе мечети). Он сыграет роль малого архитектурного элемента, а также будет обеспечивать приток воздуха для противодымной системы.

Фото: Илья Репин

Четыре ноги слона

Над каждым из трех входов в мечеть нависает внушительная каменная плита с выгравированными арабской вязью словами. Пройдя внутрь, видим мощные восьмигранные колонны. На турецком они называются fil bacağı, fil ayaği (тур. нога слона). Эти толстые монолитные опоры поднимаются до потолка и держат на себе четыре арки, на которых, в свою очередь, покоится главный купол мечети. Он находится на высоте 30 метров и имеет диаметр 19 метров. На этот купол было уложено более 20 тонн свинца. Помимо этого, особенностью постройки являются полукупола - четыре больших, к каждому из которых подходят два малых. Уже возведены и увенчаны позолоченными полумесяцами четыре минарета высотой 50 метров каждый.

Фото: Илья Репин

Далее мы увидели мраморный каркас того, что вскоре станет минбаром. Он будет полностью состоять из мраморных элементов индивидуального изготовления. Сегодня готова лишь малая часть минбара. Слева от него традиционно находится михраб - ниша в стене, которая указывает направление на Мекку. Он уже готов и представляет собой массивную мраморную конструкцию.

По примерным прикидкам, мечеть сможет вместить в себя около 3,5 тысяч верующих, а если брать в расчет внутренний двор, то более 5 тысяч.

Арслан Минвалеев, Ильгизар Вахитов