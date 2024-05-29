Главная работа по достижению национальных целей ведется в регионах РФ – Путин

Определяющую роль в работе по достижению национальных целей в России играют усилия региональных и муниципальных команд. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам совместно с комиссиями Госсовета РФ.

«Главная, содержательная работа по достижению национальных целей ведется, конечно, не в кабинетах, мы всегда с вами об этом говорим, она идет на местах. В субъектах федерации, в наших городах и поселках. Это значит, что определяющую роль здесь играют усилия региональных и муниципальных команд.», – отметил Президент РФ.

Открывая заседание, Путин отметил национальные цели по достижению устойчивости экономики, а также повышению динамики отраслей на основе укрепления технологического суверенитета России, обучению современных кадров и использования новаторских цифровых решений.

Как сообщает пресс-служба Раиса Татарстана, Рустам Минниханов принял участие в заседании в рамках рабочей поездки в Москву.