«Главная награда – спасенная жизнь»: истории из практики анастезиологов ДРКБ

Сегодня анастезиологи-реаниматологи празднуют свой профессиональный праздник. Специалисты Детской Республиканской клинической больницы Татарстана, которые ответственны за хорошие самочувствие и крепкий сон пациента во время медицинских манипуляций, поделились своими историями с ИА «Татар-информ».

Венера Нуруллина работает в ДРКБ анестезиологом-реаниматологом. После окончания Медицинского Университета она пришла в интернатуру по детской хирургии, мечтая стать как раз детским хирургом, но с первого месяца учебы девушка попала в отделение анестезиологии и реанимации, с тех пор уже 16 лет врач предана этому отделению.

Фото: пресс-служба ДРКБ

«За это время в этой специальности произошел большой прогресс, вместе с я этим расту и развиваюсь как специалист. За время учебы я поняла, что интереснее там, где сложнее. Много нужно держать под контролем, ведь в твоих руках жизнь и здоровье человека, тем более ребенка», – рассказала врач.

Венера Нуруллина рассказала, случаются, что пациенты погибают. По ее совам, к этому привыкнуть невозможно.

«Очень тяжело видеть слезы близких, хотя ты знаешь, что сделал все, что мог», – добавила она.

В отделении анестезиологии и реанимации очень радуются, когда встречают спасенных маленьких пациентов здоровыми, улыбающимися, живущими обычной жизнью

«В моей практике был запоминающийся случай, когда ранним летним утром к нам в отделение подняли девочку четырех лет в агональном состоянии. Ее доставили с городской свалки, информации о том, что случилось, не было, надежды на спасение ребенка было мало, ее мать погибла. После реанимационных мероприятий и интенсивной терапии была проведена большая коллективная работа по спасению жизни и здоровья этого ребенка», – рассказала врач.

Спустя четыре года в торговом центре города к анастезиологу подошла девочка и завела беседу, в этот момент женщина поняла, что эта самая пациентка, она жива, здорова и очень весела.

«В этот момент вся история еще раз пронеслась у меня перед глазами, ведь самая главная награда за наш труд – спасенная жизнь», – отметила врач.

Самый опытный анастезиолог больницы Пётр Горшенин также поделился запоминающимся случаем из практики. Это случилось в 1971 году, тогда возможности диагностики были весьма ограничены.

«У девочки 12 лет был диагностирован гидронефроз правой почки. Во время операции выяснилось, что причиной гидронефроза является сосуд, питающий почку. Этот сосуд сдавливал мочеточник. Хирурги отодвинули сосуд, и проходимость мочеточника была восстановлена», – рассказал заведующий реанимационно-консультативным центром ДРКБ.

Фото: Пресс-служба ДРКБ

Вскоре после операции у девочки внезапно развился гипертонический криз. Систолическое артериальное давление достигало 200 миллиметров ртутного столба. Врачам удавалось поддерживать давление на нормальном уровне только с помощью больших доз ганглиоблокирующих препаратов.

На первых порах причина гипертонии была непонятна. Но вскоре стало ясно, что фиксация сосуда, питающего почку в новом положении, привела к снижению скорости кровотока по этому сосуду и ишемии почки, что и явилось причиной резкого повышения артериального давления», – объяснил Пётр Горшенин.

Врачам пришлось выполнить повторную операцию и установить сосуд в привычное положение. Уже на операционном столе артериальное давление нормализовалось. После этого 12-летняя девочка выздоровела.

Всего в Детской Республиканской клинической больнице работают 61 специалист, которые успакаивают пациентов перед операцией.