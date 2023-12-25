Главная елка у казанской Чаши простоит до старого Нового года

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Главная елка у казанской Чаши будет работать до старого Нового года включительно. Об этом на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«Завтра, 26 декабря, на площади перед Центром семьи „Казан“ откроется центральная елка города. Эта локация будет работать до Старого Нового года», — отметил спикер.

По словам Куляжева, подрядные организации и охранные предприятия в праздничные дни будут контролировать новогоднюю иллюминацию на территории елочного городка. Она будет работать по графику, предусмотренному для наружного освещения города.