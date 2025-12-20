news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Культура 20 декабря 2025 13:39

Главная елка Казани засияет праздничными огнями 23 декабря

Читайте нас в
Телеграм
Главная елка Казани засияет праздничными огнями 23 декабря
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Во вторник, 23 декабря, у Центра семьи «Казан» состоится торжественное открытие главной городской елки. Об этом сообщает пресс-центр мэрии столицы Татарстана.

Высота зеленой красавицы с современным светодинамическим оформлением и анимированным куполом достигает 35 метров.

Зажжение огней будет сопровождаться интерактивным представлением, посвященным семейным ценностям, и выставкой под открытым небом «Зимние пейзажи». На площади также развернут праздничный торговый ряд.

Для гостей мероприятия выступят духовой оркестр, молодые исполнители, а также артисты Казанской городской филармонии. Кроме того, на стендах выставки будут представлены репродукции картин Амира Мазитова, Ильдара Зарипова, Махмута Усманова, Валерия Родионова, Рустема Хузина из фондов Музейного комплекса Казани.

Начало праздника – в 18:00.

#Елка #казанская чаша #новогодние праздники
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Страшное горе!»: после гибели ребенка в Татарстане меняют правила контроля за собаками

«Страшное горе!»: после гибели ребенка в Татарстане меняют правила контроля за собаками

19 декабря 2025
«Итоги года с Владимиром Путиным»: как задать вопрос, и где можно посмотреть

«Итоги года с Владимиром Путиным»: как задать вопрос, и где можно посмотреть

19 декабря 2025