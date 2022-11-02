«Главная цель – здоровая и спортивная нация»: Минспорт России меняет нормы ГТО

С нового года в комплекса «Готов к труду и обороне» увеличится число возрастных ступеней: вместо 11 их будет 18. Причины нововведений «Татар-информу» объяснил заместитель председателя региональной общественной организации ГТО РТ Артур Сабитов.

«Минспорт России совместно с Федеральным оператором ГТО каждые четыре года меняет нормативы. Очередные новшества будут введены с 1 января 2023 года. Перед их введением Федеральный оператор провел исследования результатов ГТО 60 млн человек за 2015–2020 годы. В результате было принято решение с 11 возрастных степеней перейти на 18», – сказал он.

Предполагается сокращение временного возрастного интервала для сдачи нормативов ГТО. Кроме того, изменятся и сами испытания.

«Я работаю в ГТО с 2016 года и согласен с тем, что временной промежуток нужно поменять. К примеру, человек выполнил нормативы, получил знак отличия и забыл про это на большое количество времени. Думаю, что новшество вызовет интерес у людей к занятиям физкультурой и спортом», – отметил Артур Сабитов.

Спикер напомнил, что конечной целью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» является «здоровая и спортивная нация».