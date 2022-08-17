Украинский главнокомандующий признал тяжелое положение из-за российской артиллерии

Из-за наступления российских войск Украина оказалась в напряженном положении, написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта, наращивая интенсивность артиллерийских обстрелов.

Основные усилия российских военных сил направлены на вытеснение ВСУ из Донецкой области, добавил он. «Самая напряженная ситуация сейчас по направлению Авдеевка—Пески—Марьинка», — сообщил Залужный.

По его словам, позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки с применением от 40 тыс. до 60 тыс. боеприпасов. Наибольший урон приходится на Николаевку, Харьков, Марганц, Никополь и поселок Березнеговатое.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.