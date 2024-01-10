Главком ВМФ назвал американские корабли угрозой нацбезопасности России

Американские корабли и их патрулирование в море являются одной из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Об этом в интервью «Красной звезде» заявил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

По его словам, американские корабли являются носителями крылатых ракет большой дальности «Томагавк», которые способны достать до разных объектов на большей части страны.

Главком ВМФ также указал, что это не единственный фактор, угрожающий национальной безопасности страны. Евменов назвал также наличие мощных военно-морских группировок иностранных государств в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, угрозу несут и планы по ущемлению интересов России в Арктическом регионе, которые рассматривают другие страны.

Адмирал заявил и об активном развертывании корабельных группировок и освоении американскими и британскими атомными подлодками Арктического бассейна.

«Существующие угрозы национальной безопасности требуют наличия современного Военно-морского флота, способного парировать данные угрозы, и совместно с другими видами и родами войск ВС обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов РФ в Мировом океане», ― указал он.