Главгосэкспертиза выдала положительные заключения на возведение участков трассы М12 в РТ

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на строительство участков скоростной трассы М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане и Чувашии, сообщает пресс-служба учреждения.

«Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на подготовку территории для строительства участков скоростной автомобильной дороги М12. По итогам проведения государственной экспертизы выданы положительные заключения, – говорится в сообщении. – Сметная стоимость рассмотренных участков седьмого этапа подготовки территории строительства трассы определена достоверно».

На седьмом этапе переустроят газораспределительные сети на участке с 586 по 663 км. Работы проведут в Чувашии и Татарстане – от пересечения с автодорогой A-151 Цивильск – Ульяновск до пересечения с трассой Р-241 Казань – Буинск – Ульяновск.

Новые участки труб проложат под землей, а в местах пересечения с дорогами – открытым способом в защитных футлярах. Здесь также реконструируют и проложат новые инженерные коммуникации.

Кроме того, эксперты рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию кабельной линии связи газопровод-отвода к автоматизированной газораспределительной станции возле населенного пункта Большие Кайбицы в Кайбицком районе Татарстана. Протяженность проектируемой кабельной линии связи составит 1182 метра.

Ввод в эксплуатацию четырехполосной автомагистрали протяженностью 794 км планируется в 2024 году.