Главгосэкспертиза утвердила проект строительства I этапа обхода Нижнекамска и Челнов

Главгосэкспертиза России утвердила проект строительства первого этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 в Татарстане. К работам на объекте приступят сразу после заключения госконтракта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Пока работы ведутся на втором и третьем этапах общей протяженностью более 57 километров. Длина участка первого этапа составит 23,8 километра», – отметили в пресс-службе.

На первом этапе построят четырехполосную дорогу, две транспортные развязки и шесть путепроводов. Важным объектом станет мост через Каму протяженностью 1,3 километра.

Транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Возле села Костенеево, а также на пересечении с региональной автодорогой Чистополь – Нижнекамск и железнодорожной веткой установят линии электроосвещения.

Кроме того, у села Нижнее Афанасово, садовых товариществ «Строитель-2» и «Теплоэнергострой» установят шумозащитные экраны протяженностью около 6 тыс. метров.

Новый участок трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов войдет в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург, который строится по поручению Президента России Владимира Путина. Его протяженность составит более 81 километра. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.