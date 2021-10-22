Главгосэкспертиза разрешила строительство второго этапа обхода Нижнекамска на М7

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М7 в Татарстане, сообщает ведомство.

«Главгосэкспертиза рассмотрела проектно-сметную документацию на второй этап строительства автодороги М7 „Волга“ на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов», — говорится в сообщении.

Второй этап возведения обхода включает строительно-монтажные работы на участке 26+800 — 55+300 км. Работы проведут в Нижнекамском, Заинском и Тукаевском районах.

Протяженность участка — 23,745 км, расчетная скорость движения — 120 км/час.

На участках одноуровневых примыканий и съездов транспортных развязок устроят переходно-скоростные полосы шириной 3,75 метра. На этом участке автодороги также построят путепроводы и мосты, устроят водопропускные трубы, установят освещение, возле примыкающих к автомагистрали населенных пунктов установят шумозащитные экраны. В водоохранных зонах рек и ручьев оборудуют очистные сооружения.

Кроме того, будут частично переустроены инженерные коммуникации, поскольку дорога пересекает действующие сети водоснабжения и связи, распределительные газопроводы, кабельные и воздушные линии электропередачи, магистральные продуктопроводы.

Концепция строительства участка протяженностью 80,48 км автодороги М7, который пройдет в обход Нижнекамска и Набережных Челнов, разработана с учетом развития скоростного маршрута Казань — Екатеринбург.