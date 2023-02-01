Главгосэкспертиза одобрила третий этап строительства дороги Алексеевское — Альметьевск

Третий этап строительства автомобильной дороги Алексеевское — Альметьевск на участке 89–145 км в Татарстане получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Проект третьего этапа трассы предусматривает выделение шести подэтапов, включающих подготовку территории строительства и переустройство магистральных коммуникаций ПАО „Газпром”», — рассказал начальник отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала Главгосэкспертизы России Денис Авдошин.

В том числе из зоны строительства дороги будут перенесены газопровод-отвод к Нижнекамскому промузлу, газопровод Оренбург — Заинск, этанопровод Оренбург — Казань и другие трубопроводы, добавил он.

Общая протяженность дороги на третьем этапе составит 55,5 километра. Здесь построят две разноуровневые развязки общей длиной около 4674 метров, четыре путепровода и три моста.

Трасса Алексеевское — Альметьевск войдет в состав платной автомагистрали Шали (М7) — Бавлы (М5), которая вместе с автодорогой М12 станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Дорожно-строительные работы пройдут в Новошешминском, Черемшанском и Альметьевском районах республики, на участке от автодороги Новошешминск — Нурлат до дороги Казань — Оренбург — Маметьево — Чупаево.