Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию участка маршрута Казань – Екатеринбург в РТ

В Татарстане проект реконструкции участка маршрута Казань – Екатеринбург получил положительное заключение Главгосэкспертизы России. Работы проведут на отрезке трассы М7 с 1161 по 1166 км протяженностью 5,6 километра в Актанышском районе, на границе с Башкортостаном, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«По проекту на участке предстоит увеличить количество полос с двух до четырех, построить транспортную развязку с путепроводом и четырехпролетный мост, – отметили в пресс-службе. – Общая протяженность участков реконструкции трассы М7 в Татарстане составляет 98 километров».

Транспортная развязка появится возле села Старое Байсарово на пересечении с региональной дорогой к трассе М7. Мост длиной 206,5 метра построят через реку Сюнь на 1162-м километре автодороги.

Для безопасности движения на развязке и мостовом переходе установят электроосвещение, а транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Для жителей села Старое Байсарово обустроят автобусную остановку с пешеходными дорожками. Возле транспортной развязки установят шумозащитные экраны протяженностью около 2 тыс. метров.

Реконструкция пройдет в пять этапов. Положительное заключение на первый участок было получено в начале июля. Решение Главгосэкспертизы России по третьему, четвертому и пятому участкам ожидается в ближайшее время.

Предполагается, что реконструкция на всех участках начнется в сентябре после завершения конкурса на определение исполнителя работ. Ввести объект в эксплуатацию на всем протяжении планируется до конца 2024 года.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную магистраль М12 до Екатеринбурга.

Фотография пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»