Главгосэкспертиза одобрила перенос двух газопроводов для строительства трассы М-12

Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на переустройство двух газопроводов в Апастовском и Кайбицком районах Татарстана для строительства трассы М-12, сообщила пресс-служба ведомства.

Учреждение рассмотрело проектно-сметную документацию на этапы 7.11 и 7.13 подготовки территории строительства автомобильной дороги М-12 Москва–Нижний Новгород–Казань на участке с 586 по 663 километр.

Для первого этапа будет переустроен газопровод-отвод диаметром 325 мм к газораспределительной станции в селе Шигаево Апастовского района Республики Татарстан. Протяженность газопровода - 386,8 м, рабочее давление – 5,4 МПа. «Проект также включает в себя строительство перехода трассы трубопровода через автомобильную дорогу I категории, которое будет выполнено открытым способом с устройством защитного футляра», – говорится в пресс-релизе.

Для второго переустроят газопровод-отвод диаметром 219 мм к районному центру Большие Кайбицы в Татарстане. Протяженность газопровода – 1,2 км, рабочее давление – 5,4 МПа.

«Выбор трасс проектируемых газопроводов-отводов определен с учетом проекта планировки и межевания территории скоростной автомобильной дороги, а также условий обеспечения их безопасной эксплуатации и наиболее экономичного варианта строительства», – сообщила пресс-служба.

Скоростная платная автомагистраль М-12 Москва - Нижний Новгород – Казань, общей протяженностью 810 км, строится с июня 2021 года в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

В настоящее время продолжаются работы по подготовке территории строительства М-12 на седьмом этапе, включающем участки трассы с 586 по 663 км. Работы проходят на территории Чувашской Республики и Республики Татарстан – от пересечения с федеральной автодорогой A-151 «Цивильск – Ульяновск» до пересечения с федеральной автодорогой Р-241 «Казань - Буинск - Ульяновск».