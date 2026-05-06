Главе учебного центра МЧС на Урале дали 6 лет за постройку коттеджа руками подчиненных

Начальник Уральского учебного спасательного центра МЧС РФ получил 6 лет колонии за постройку коттеджа руками подчиненных, сообщает РИА Новости.

По данным суда, глава центра превышал свои полномочия и в течение двух лет использовал труд личного состава, в том числе в служебное время, для постройки своего частного дома. В июле 2025 года его задержали.

«Военный суд признал начальника центра МЧС России виновным… назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 1 год 6 месяцев, а также с лишением на основании статьи 48 УК РФ воинского звания «полковник», – рассказали в суде.

Приговор в силу пока не вступил.