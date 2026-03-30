Главе турфирмы «Мировой тур+» вынесли приговор за хищение 13,9 млн у клиентов

Набережночелнинский городской суд вынес приговор главе фирмы «Мировой тур+» Марине Петровой. Суд установил, что она вводила клиентов в заблуждение и присваивала их деньги, оформляя фиктивные туристические путевки.

Как сообщает пресс-служба суда, женщина получила от 127 клиентов в общей сложности более 13,9 млн рублей. Деньги были похищены, а обязательства перед туристами не исполнены.

Действия Петровой квалифицировали как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.