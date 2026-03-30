news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 30 марта 2026 14:57

Главе турфирмы «Мировой тур+» вынесли приговор за хищение 13,9 млн у клиентов

Читайте нас в
Телеграм

Набережночелнинский городской суд вынес приговор главе фирмы «Мировой тур+» Марине Петровой. Суд установил, что она вводила клиентов в заблуждение и присваивала их деньги, оформляя фиктивные туристические путевки.

Как сообщает пресс-служба суда, женщина получила от 127 клиентов в общей сложности более 13,9 млн рублей. Деньги были похищены, а обязательства перед туристами не исполнены.

Действия Петровой квалифицировали как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.

#Уголовное дело #туристы #Мошенничество #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстанцам разъяснили правила безопасного чихания

29 марта 2026
Медведев заявил о неспособности баз США защитить союзников в Персидском заливе

29 марта 2026
Новости партнеров