Главе СК доложат о заражении ребенка инфекцией в больнице Челнов

Следственный комитет расследует уголовное дело о заражении маленького ребенка инфекцией в больнице Набережных Челнов.

Жительница города записала видеообращение к главе ведомства Александру Бастрыкину, выразив недовольство тем, как долго идет проверка. По ее словам, инфекция вызвала дальнейшие осложнения. В деле назначена комплексная медицинская экспертиза.

Глава СК поручил руководству управления в Татарстане как можно скорее завершить расследование и доложить о результатах. Также он поручил ускорить проведение экспертизы и взял выполнение поручений под личный контроль.