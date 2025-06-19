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Происшествия 19 июня 2025 12:49

Главе СК доложат о заражении ребенка инфекцией в больнице Челнов

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Следственный комитет расследует уголовное дело о заражении маленького ребенка инфекцией в больнице Набережных Челнов.

Жительница города записала видеообращение к главе ведомства Александру Бастрыкину, выразив недовольство тем, как долго идет проверка. По ее словам, инфекция вызвала дальнейшие осложнения. В деле назначена комплексная медицинская экспертиза.

Глава СК поручил руководству управления в Татарстане как можно скорее завершить расследование и доложить о результатах. Также он поручил ускорить проведение экспертизы и взял выполнение поручений под личный контроль.

#Набережные Челны #Александр Бастрыкин
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