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Происшествия 26 февраля 2024 15:24

Главе СК доложат о ситуации в РТ, где мужчина вырыл снежный тоннель для жены-инвалида

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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав женщины-инвалида в деревне Маметьево в Альметьевском районе РТ. Об этом сообщают в пресс-службе СК России.

Ранее в соцсетях распространились сообщения о том, что пожилой муж 57-летней женщины-инвалида вырыл в снегу 16-метровый тоннель, так как другой возможности выйти за пределы участка у супругов, проживающих в Маметьево, не было.

Позднее дорогу на месте тоннеля расчистила администрация города. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе исполкома Альметьевска.

Фото: Пресс-служба Администрации Альметьевска

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому провести проверку и представить доклад.

#Бастрыкин Александр #следственный комитет
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