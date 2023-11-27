Главе СК доложат о ситуации с выселением семьи в непригодное жилье в Татарстане

Председателю СК РФ будет доложено о процессе доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Татарстана, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

В СМИ появилась информация о том, что в Тукаевском районе республики семье, которую переселяют из аварийного жилья, предоставили квартиру без электроэнергии, отопления, канализации и газа.

По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.