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Главе СК доложат о ситуации с выселением семьи в непригодное жилье в Татарстане
Председателю СК РФ будет доложено о процессе доследственной проверки по факту нарушения прав жителей Татарстана, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
В СМИ появилась информация о том, что в Тукаевском районе республики семье, которую переселяют из аварийного жилья, предоставили квартиру без электроэнергии, отопления, канализации и газа.
По данному факту следственными органами СК России по Республике Татарстан проводится процессуальная проверка.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Липскому В.А. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
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