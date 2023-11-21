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Главе СК доложат о ситуации с татарстанцем, который увез сына от бывшей супруги
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего в РТ. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Ранее в соцсетях распространилось сообщение о том, что татарстанец незаконно вывез сына за пределы территории России. Кроме того, отмечается, что по решению суда ребенок должен жить с матерью.
В результате следователями организована проверка.
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