Главе СК доложат о ситуации с татарстанцем, который увез сына от бывшей супруги

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетнего в РТ. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее в соцсетях распространилось сообщение о том, что татарстанец незаконно вывез сына за пределы территории России. Кроме того, отмечается, что по решению суда ребенок должен жить с матерью.

В результате следователями организована проверка.