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Главе СК доложат о ситуации с квартиросъемщиками, которые мешают жить соседям в Казани
Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому организовать проверку по факту нарушения прав жителей Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
Как выяснилось, жители одной из многоэтажек в Казани пожаловались на то, что приезжие, по предварительным данным из Республики Казахстан, мешают жить соседям. Пожилые супруги-пенсионеры уже не один месяц обращаются в различные инстанции с жалобами на соседей, снимающих квартиру этажом выше. Однако мер не принято.
В результате глава ведомства поручил руководителю Липскому организовать процессуальную проверку и представить доклад.
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