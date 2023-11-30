Главе СК доложат о ситуации с квартиросъемщиками, которые мешают жить соседям в Казани

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по РТ Валерию Липскому организовать проверку по факту нарушения прав жителей Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Как выяснилось, жители одной из многоэтажек в Казани пожаловались на то, что приезжие, по предварительным данным из Республики Казахстан, мешают жить соседям. Пожилые супруги-пенсионеры уже не один месяц обращаются в различные инстанции с жалобами на соседей, снимающих квартиру этажом выше. Однако мер не принято.

В результате глава ведомства поручил руководителю Липскому организовать процессуальную проверку и представить доклад.