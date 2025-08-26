news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 августа 2025 16:17

Главе СК Александру Бастрыкину продлили срок полномочий

Читайте нас в
Телеграм

Срок полномочий председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина продлили на один год, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

По данным агентства, соответствующее распоряжение было подписано «на днях».

Александр Бастрыкин возглавляет СК России с 2011 года. До этого, с 2007 года, он руководил СК при прокуратуре.

В 2024 году Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его правом продлевать срок пребывания на посту главы СК после достижения им 70 лет. Бастрыкину 27 августа исполнится 72 года.

#следственный комитет #Бастрыкин Александр
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025