Главе СК Александру Бастрыкину продлили срок полномочий

Срок полномочий председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина продлили на один год, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

По данным агентства, соответствующее распоряжение было подписано «на днях».

Александр Бастрыкин возглавляет СК России с 2011 года. До этого, с 2007 года, он руководил СК при прокуратуре.

В 2024 году Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий его правом продлевать срок пребывания на посту главы СК после достижения им 70 лет. Бастрыкину 27 августа исполнится 72 года.