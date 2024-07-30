Главе салона сотовой связи в РТ грозит срок за незаконное получение персональных данных

В отношении двух жительниц Татарстана возбудили уголовное дело из-за незаконного получения детализации номера абонента. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УФСБ по РТ.

По одной из версий, в октябре 2023 года к директору офиса «Русская телефонная компания» в Чистополе обратилась ее знакомая с просьбой узнать информацию об одном из абонентов. Используя свое служебное положение и доступ к информационной системе одного из крупных сотовых операторов, она осуществила операцию поиска абонента по номеру, после чего получила доступ к абонентской карточке, содержащей персональные данные. Затем сотрудница передала эти сведения своей знакомой, которая сфотографировала детализацию звонков на свой мобильный телефон. Таким образом, обе женщины нарушили требования закона о персональных данных.

В результате в отношении жительницы Чистополя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений». В свою очередь директор офиса телефонной компании проходит по делу по статье «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений с использованием своего служебного положения»

Уголовное дело уже принято к производству, объяснили в УФСБ по РТ.