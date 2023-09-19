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Главе поселения — добровольцу из Татарстана передали «Ниву» в зону СВО
Администрация Новошешминского района Татарстана передала автомобиль «Нива» своему коллеге, главе Екатерининского сельского поселения Александру Хорькову. Летом этого года он ушел добровольцем на защиту Родины.
Как сообщили в администрации муниципального образования, на пути к подразделению, в котором служит Хорьков, волонтеры преодолели 2 тыс. километров. Они доставили все необходимое для бойцов по их запросам, а также посылки от матерей, жен, сестер, передали приветы от родных и близких.
Ранее Александр Хорьков рассказывал, что считает свой выбор осознанным и единственно верным.
«В нас там очень нуждаются, считаю своим долгом пойти на спецоперацию и помочь своим друзьям», — сказал он, уходя на спецоперацию.
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