Главе поселения — добровольцу из Татарстана передали «Ниву» в зону СВО

Администрация Новошешминского района Татарстана передала автомобиль «Нива» своему коллеге, главе Екатерининского сельского поселения Александру Хорькову. Летом этого года он ушел добровольцем на защиту Родины.

Как сообщили в администрации муниципального образования, на пути к подразделению, в котором служит Хорьков, волонтеры преодолели 2 тыс. километров. Они доставили все необходимое для бойцов по их запросам, а также посылки от матерей, жен, сестер, передали приветы от родных и близких.

Фото: пресс-служба Новошешминского района РТ

Ранее Александр Хорьков рассказывал, что считает свой выбор осознанным и единственно верным.

«В нас там очень нуждаются, считаю своим долгом пойти на спецоперацию и помочь своим друзьям», — сказал он, уходя на спецоперацию.

Фото: проводы добровольца / пресс-служба Новошешминского района РТ

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