Главе Минцифры России показали, как работает цифровая система в РКБ Татарстана

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев и первый заместитель министра здравоохранения РФ Владимир Зеленский познакомились с работой медицинской информационной системы Республиканской клинической больницы. Представители федеральных министерств изучили, как работает медучреждение с цифровой системой, которая позволила команде пройти международную сертификацию по стандартам HIMSS.

Руководители побывали в клинике во время Международного форума высоких технологий Kazan Digital Week – 2023, который в эти дни проходит в Казани. РКБ выбрали для посещения, как одну из передовых цифровых площадок здравоохранения.

Гости изучали операционную систему, на которой работает клиника, систему безопасности хранения данных и технологии, которые позволяют оказывать помощь быстрее за счет автоматизации процессов.

Гостей сопровождали руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Гафаров, Заместитель Председателя Фонда ОМС Юлия Булавская, Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и Министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.