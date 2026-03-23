Главе Федерации тхэквондо РТ присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры»
Указом Президента РФ Владимира Путина звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоен президент Федерации тхэквондо Республики Татарстан, член исполкома Союза тхэквондо России Рафис Мусин.
«Это высокое звание и высокое доверие. Мы вместе с тренерским составом Федерации тхэквондо Татарстана сделаем все, чтобы татарстанские тхэквондисты продолжали достойно представлять республику и ФСО „Динамо“ РТ на турнирах как российского, так и международного уровня», – прокомментировал «Татар-информу» признание со стороны государства своих заслуг в качестве спортивного функционера Рафис Мусин.