Главе Федерации тхэквондо РТ присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Указом Президента РФ Владимира Путина звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» удостоен президент Федерации тхэквондо Республики Татарстан, член исполкома Союза тхэквондо России Рафис Мусин.

«Это высокое звание и высокое доверие. Мы вместе с тренерским составом Федерации тхэквондо Татарстана сделаем все, чтобы татарстанские тхэквондисты продолжали достойно представлять республику и ФСО „Динамо“ РТ на турнирах как российского, так и международного уровня», – прокомментировал «Татар-информу» признание со стороны государства своих заслуг в качестве спортивного функционера Рафис Мусин.