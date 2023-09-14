Главарь крупнейшей ОПГ в России Аслан Гагиев получил пожизненный срок

Южный окружной военный суд приговорил главаря крупнейшей в РФ банды киллеров Аслана Гагиева по прозвищу «Джако» к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

Дело «Джако» поступило в суд в августе 2021 года. Гагиев обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, создании и руководстве устойчивой вооруженной группой (бандой), убийстве общеопасным способом и незаконном обороте оружия.

По версии следователей, всего на счету его группировки около 60 убийств. Жертвами стали в том числе чиновники, силовики и бизнесмены.

Отмечается, что Гагиев создал в Северной Осетии три вооруженные группировки, чтобы «установить доминирующее положение в криминальной среде».

«Джако» находился в международном розыске с февраля 2014 года, в январе 2015 года его задержали в Вене, экстрадировали в Россию в июне 2018 года и заключили в СИЗО.

Позже Верховный суд РФ определил, что дело будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону.

Государственный обвинитель просил суд назначить ему пожизненный срок, а адвокат попросил полностью его оправдать.

В результате Аслану Гагиеву назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.