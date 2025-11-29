Глава Зеленодольского района РТ прокомментировал вспышку в селе Осиново

Вспышка света в селе Осиново под Казанью была вызвана не атакой беспилотников, а коротким замыканием на электроподстанции. Об этом сообщил глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев в своем Telegram-канале.

«Беспилотной опасности нет», – подчеркнул руководитель муниципалитета и пояснил, что накануне примерно в 23.00 произошло замыкание на электроподстанции на территории автомобильного кооператива «Автомобилист» в селе Осиново.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения. Из-за короткого замыкания 72 многоквартирных дома и частный сектор остались без света.

«Уже через час электроснабжение было восстановлено», – подчеркнул Афанасьев.