Глава Зеленодольского района РТ предложил увековечить память Ильшата Ганиева

Глава Зеленодольского района РТ Михаил Афанасьев предложил увековечить память депутата Госсовета РТ, гендиректора тепличного комбината «Майский» Ильшата Ганиева. Об этом руководитель муниципалитета заявил на церемонии прощания с парламентарием, которая прошла сегодня в здании Государственного Совета.

«Мы будем думать об увековечении памяти Ильшата Газимовича. По этому вопросу посоветуемся с ветеранами, депутатским корпусом, чтобы принять решение. Память о нем будет вечной. Мы понесли большую утрату», – сказал глава района.

По мнению Афанасьева, Ганиев был счастливым человеком, поскольку занимался любимым делом – развивал крупное предприятие. Кроме того, он поддерживал образовательные учреждения. И на данный момент комбинат работает над проектом детской школы искусств.

«Одно из его важных качеств – он очень любил людей. Он бережно относился к трудовому коллективу и делал все от него зависящее, чтобы поддержать работников предприятия. Многие проекты мы делали вместе. Для меня он был наставником, и подсказки, которые он давал, были очень ценны. У него было много планов, и я уверен, что в дальнейшем они будут реализованы», – подчеркнул глава Зеленодольского района.

Ильшат Ганиев ушел из жизни 23 ноября в возрасте 69 лет. Должность гендиректора тепличного комбината он занимал с 2008 года, а с 1989 года был руководителем совхоза «Майский». Избирался депутатом Госсовета Татарстана пяти созывов.

В 2001 году Ганиев стал лауреатом государственной премии Татарстана. Награжден золотым орденом «Меценат» от Международного благотворительного фонда (2006), орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан» (2016), медалью «За доблестный труд», Почетной грамотой РТ и другими наградами.