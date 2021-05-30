Глава Зеленодольского района РТ: Люди приходят на праймериз целыми семьями

Сегодня в Зеленодольском районе, как и по всей стране, стартовало очное предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на сентябрьские выборы в Государственную Думу.

Одним из первых на участке в Доме культуры «Родина» проголосовал мэр Зеленодольска и глава района Михаил Афанасьев.

Руководитель отметил, что предварительное голосование — это хорошая возможность заранее познакомиться с кандидатами, принять решение.

«Для нас очень важно, чтобы состав Госдумы был сбалансированным, это играет большую роль для республики. Сегодня выходной день, наблюдается активная явка, люди приходят семьями, в хорошем настроении», — отметил глава муниципалитета.

По результатам праймериз будут отобраны кандидаты на региональные и муниципальные выборы, которые пройдут одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 19 сентября.

Фото: пресс-служба Зеленодольского муниципального района РТ.