Глава Зеленодольска: В сельхознаправлении слабые места - малые формы хозяйствования
Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев назвал «слабые места» в отрасли сельского хозяйства. Проблему он озвучил на сессии совета муниципалитета.
«Есть в сельхознаправлении и слабые места. Прежде всего это малые формы хозяйствования, за которые район получает справедливую критику», – сказал докладчик.
Афанасьев подчеркнул, что из 13 тыс. личных подсобных хозяйств в районе лишь каждое четвертое имеет корову. «Как следствие – недостаточная вовлеченность в создание кооперативов. На сегодня в районе действует пять кооперативов», – отметил он.
Более того, по словам руководителя муниципалитета, наблюдается выход фермеров из кооперации.
«Это должно быть предметом особого внимания. Поручаю управлению сельского хозяйства, главам поселений разобраться в сложившейся ситуации и организовать работу на должном уровне», – заявил он.