Глава Зеленодольска: В сельхознаправлении слабые места - малые формы хозяйствования

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев назвал «слабые места» в отрасли сельского хозяйства. Проблему он озвучил на сессии совета муниципалитета.

«Есть в сельхознаправлении и слабые места. Прежде всего это малые формы хозяйствования, за которые район получает справедливую критику», – сказал докладчик.

Афанасьев подчеркнул, что из 13 тыс. личных подсобных хозяйств в районе лишь каждое четвертое имеет корову. «Как следствие – недостаточная вовлеченность в создание кооперативов. На сегодня в районе действует пять кооперативов», – отметил он.

Более того, по словам руководителя муниципалитета, наблюдается выход фермеров из кооперации.

«Это должно быть предметом особого внимания. Поручаю управлению сельского хозяйства, главам поселений разобраться в сложившейся ситуации и организовать работу на должном уровне», – заявил он.