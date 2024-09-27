Глава «Зарубежнефти» привел в пример работу «Татнефти» на старых месторождениях

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Нефтяным компаниям необходимо не рассчитывать только на налоговые льготы, но и самостоятельно искать решения для увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. Об этом в ходе Российской энергетической недели заявил генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов (ранее заместитель министра энергетики РФ) и поставил в пример работу «Татнефти», сообщает ИА «Девон».

«Они („Татнефть“ — прим. Т-и) больше двадцати лет постоянно наращивают добычу. При этом они добывают 6% в стране, а новых скважин вводят 15%. Но они сегодня окупаются. Мы съездили к ним в феврале, посмотрели. Это очень большой труд. Они изменили конструкцию скважин, изменили подземное оборудование, принципы. Все минимизировали до 30–40%. Двигатели с максимальным КПД. У них сегодня окупаются скважины [суточным дебетом] 5 тонн. Мы этот опыт уже переняли у себя на маленьких месторождениях», — рассказал Кудряшев.

При этом, по словам эксперта, зрелые месторождения нефти продолжат определять российскую добычу в перспективе, поэтому налоговые льготы нужны и для них, а не только для разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Параллельно выдаче льгот для ТРИЗов усиливается нагрузка на старые месторождения. Дебет пробуренных на них в 2023 году новых скважин снизился практически на 27%, констатировал он.

Ранее генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов заметил, что в России запасов легкой нефти становится всё меньше, она «разбегается» в труднодоступные и отдаленные места и находится в зонах повышенной экологической опасности: на морях, шельфе, Крайнем Севере.

«В то же время огромные, практически неисчерпаемые запасы нефти находятся у нас в труднодоступных зонах недр, остаточные — в старых месторождениях, всё, что мы называем ТРИЗами. Этим нужно заниматься. Для этого надо больше знаний, понимания процесса. Сегодня это реальность», — сказал он тогда.

«„Татнефть“ сейчас находится на четвертой, а, может, и пятой стадии разработки. После резкого падения мы снова пошли вверх. Мы знаем свое будущее на долгую перспективу, мы в состоянии добывать нефть, под нашими ногами — огромные запасы, и мы постоянно работаем над тем, чтобы эффективно поднимать на поверхность эту нефть», — заверил Маганов.