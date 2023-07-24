Глава Запорожья заявил, что солдаты ВСУ начали сдаваться в плен целыми взводами

Солдаты Вооруженных сил Украины начали массово сдаваться в плен на Запорожском направлении, заявил и.о. главы региона Евгений Балицкий. По его заверениям, речь идет о целых взводах пленных.

«Могу сказать, что на протяжении последнего времени — скажем, месяца — противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали», – сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что сдавшихся в плен украинских солдат обеспечивают всем необходимым, заверив, что «никто никого не бьет и не пытает».

Российские войска устойчиво держат линию обороны и у них «прекрасный» боевой дух, добавил глава Запорожья.

Напомним, сегодня также стало известно, что после 13 попыток вернуть позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, в плен сдались 40 украинских солдат.