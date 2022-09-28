Глава Запорожья призвал Путина принять регион в состав России

Администрация Запорожской области обратилась к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в качестве субъекта России. Об этом со ссылкой на письмо главы ВГА региона Евгения Балицкого сообщает РИА Новости.

«Запорожская область обращается к Российской Федерации с предложением о принятии Запорожской области в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта и заключении международного договора между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Запорожская область», — отмечается в письме.

Напомним, что в Запорожской области, как и в ДНР, ЛНР, Херсонской области, референдум о вхождении в состав России проходил с 23 по 27 сентября. По итогам голосования «за» проголосовали 93,11% участников.

Напомним, что аналогичные просьбы Владимиру Путину уже направило руководство ЛНР и Херсонской области, а глава ДНР Денис Пушилин отправился в Москву, чтобы лично завершить юридические вопросы присоединения к РФ.