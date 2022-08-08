Глава Запорожья подписал распоряжение о референдуме по присоединению к России

Глава Запорожской области Евгений Балицкий распорядился провести в регионе референдум о вхождении в состав России. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Документ был подписан на форуме «Мы вместе с Россией», который проводится в Мелитополе. Обращение от более 700 участников, представляющих область, зачитал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Основываясь на принципе свободного выбора, принимая за главную ценность мнение каждого жителя нашего региона, мы заявляем о намерении провести референдум по вопросу вхождения Запорожской области в состав Российской Федерации в качестве полноправного субъекта. Мы — один народ и мы будем вместе», — отмечается в документе.

Документ получил единогласную поддержку от участников форума.

Ранее в Запорожской области заявили, что референдум пройдет в сентябре, сейчас рассматривается точная дата события.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. После призывов руководства республик он объявил о начале спецоперации на Украине. Ее целями являются защита мирного населения, подвергающегося агрессии со стороны Киева, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Херсонская и Запорожская области, освобожденные в ходе СВО, выразили желание провести референдумы о воссоединении с Россией.