Глава Запорожской области заявил об ударе беспилотника ВСУ по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины сбросили беспилотник на Запорожскую АЭС. Об этом заявил глава пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире Первого канала.

«Попадание не в сам реактор, реактору ничего не угрожает. Речь идет о вспомогательной инфраструктуре. Пожарные выехали, сейчас заканчивают тушение. Мне доложили <…>, что вопрос не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы», — приводит слова Балицкого РИА Новости.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара опровергли появившуюся в Сети информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС, о чем сообщал «Татар-информ».

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Вскоре после начала специальной военной операции на Украине станцию заняли российские военные. Сейчас она не вырабатывает электроэнергию: пятый блок вывели в холодный останов 8 сентября, а шестой — 11-го.

С июля Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах АЭС. В начале сентября на станции побывала миссия МАГАТЭ, однако российская сторона увидела предвзятость в докладе международного агентства.