news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 августа 2025 12:34

Глава Заинского района поздравил семью участника СВО с рождением дочери

Читайте нас в
Телеграм
Глава Заинского района поздравил семью участника СВО с рождением дочери
Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Накануне глава Заинского района Разиф Каримов вручил сертификат на 100 тыс. рублей супруге участника специальной военной операции Аделине Васильевой. В семье 22 августа на свет появилась долгожданная дочь Дарья.

«Поздравляю вас с самым важным событием в вашей семье – рождением дочери. Желаю крепкого здоровья, благополучия и скорейшего возвращения отца с победой», – сказал Разиф Каримов.

Отец новорожденной в настоящее время находится на передовой. В семье подрастает старшая дочь Мария, которой 1 год и 10 месяцев. Она пришла на встречу вместе с мамой и также получила подарок от главы района.

«Когда я сообщила мужу о рождении дочери, он заплакал от радости. Конечно, мы ждем его возвращения живым и здоровым», – поделилась Аделина Васильева.

Дарья стала 26-м ребенком, родившимся в семьях участников СВО в Заинском районе.

В тот же день в центре психолого-педагогической помощи «Без бергэ – Мы вместе» прошла встреча руководства района с бойцами СВО, вернувшимися в отпуск. Мероприятие началось с творческих патриотических выступлений, а затем минутой молчания почтили память погибших.

«Поддержка военнослужащих и их семей – одно из приоритетных направлений нашей работы», – подчеркнул Разиф Каримов.

Материал подготовлен при участии Айгуль Яруллиной

#СВО #Заинский район
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

Победитель «Новой волны» Alex Lim: «Шел на конкурс, чтобы выиграть»

27 августа 2025
Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

Что татарстанцам запретят делать на даче с 1 сентября

27 августа 2025