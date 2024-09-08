Глава Ютазинского района пришел с семьей на выборы

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Жители Ютазинского района РТ приходят на выборы семьями. Сегодня на избирательном участке №2821, находящемся в Центре детского творчества поселка Уруссу, одним из первых голосующих стал глава муниципалитета. Аяз Шафигуллин пришел на участок вместе с женой, детьми и внуком.

В семье Шафигуллиных это уже устоявшаяся традиция — родители личным примером показывают, что нужно быть ответственными гражданами.

Сегодня в 7 часов утра все 25 избирательных участков Ютазинского района открылись под исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Это торжественное событие собрало множество жителей района, которые с нетерпением ожидали возможности исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой