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Глава Ютазинского района пришел с семьей на выборы
Жители Ютазинского района РТ приходят на выборы семьями. Сегодня на избирательном участке №2821, находящемся в Центре детского творчества поселка Уруссу, одним из первых голосующих стал глава муниципалитета. Аяз Шафигуллин пришел на участок вместе с женой, детьми и внуком.
В семье Шафигуллиных это уже устоявшаяся традиция — родители личным примером показывают, что нужно быть ответственными гражданами.
Сегодня в 7 часов утра все 25 избирательных участков Ютазинского района открылись под исполнение гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. Это торжественное событие собрало множество жителей района, которые с нетерпением ожидали возможности исполнить свой гражданский долг и принять участие в выборах.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Материал подготовлен при участии Юлии Давлетбаевой.
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