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Глава Ютазинского района доставил партию помощи в зону СВО
На этой неделе глава Ютазинского района Татарстана Аяз Шафигуллин побывал в зоне спецоперации, где встретился с земляками, которые сейчас участвуют в боевых действиях.
Делегация доставила военнослужащим очередную партию помощи. В сборе приняли участие все неравнодушные жители района: работники организаций и учреждений, предприниматели, фермеры и другие.
«Мы постоянно находимся на связи с ребятами. Они говорят, что им нужно, а мы, исходя из этого, собираем необходимые вещи. Ребята остались очень довольны. Все вещи, привезенные с малой родины, очень ценны и значимы для них. Парни, мы ждём вашего возвращения с победой!» — сказал Аяз Шафигуллин.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района, было отправлено три тонны гречки на 240 тыс. рублей.
Еще две тонны — это более 120 персональных посылок, в которые вошли генераторы, стиральная машина, матрасы, теплая одежда, продукты питания, медикаменты, постельные принадлежности, материалы для утепления, печки-буржуйки.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Ютазинского района РТ.
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