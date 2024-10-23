Глава ЮАР: Важно, что саммит проходит в городе, который богат культурным наследием

Важно, что саммит проходит в городе, который настолько богат культурным наследием и разнообразием, поскольку мы вступаем в новую главу БРИКС в расширенном составе. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

«Мы приняли новые страны, которые богаты своими культурами и традициями. История стран БРИКС – это история солидарности, взаимного уважения и выгоды. БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития Глобального Юга», – заявил он.

Глава ЮАР добавил, что для это необходимо полностью воплотить потенциал экономического партнерства, чтобы обеспечить развитие для всех участников объединения, а не отдельных групп стран.