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Экономика 23 октября 2024 15:10

Глава ЮАР: Важно, что саммит проходит в городе, который богат культурным наследием

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Важно, что саммит проходит в городе, который настолько богат культурным наследием и разнообразием, поскольку мы вступаем в новую главу БРИКС в расширенном составе. Об этом заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани.

«Мы приняли новые страны, которые богаты своими культурами и традициями. История стран БРИКС – это история солидарности, взаимного уважения и выгоды. БРИКС является инклюзивной группой стран, которые намерены изменить траекторию развития Глобального Юга», – заявил он.

Глава ЮАР добавил, что для это необходимо полностью воплотить потенциал экономического партнерства, чтобы обеспечить развитие для всех участников объединения, а не отдельных групп стран.

#юар #саммит БРИКС #Казань
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