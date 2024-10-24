Глава ЮАР: Мы приветствуем российские проекты для укрепления государств БРИКС

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Площадку БРИКС необходимо использовать, чтобы вносить вклад в социально-экономический и культурные аспекты развития народов. Об этом заявил президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса на пленарном заседании XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Мы приветствуем российские проекты, направленные на укрепление государств-членов БРИКС через различные меры, в том числе – транспортный. Это во многом поможет найти способы обеспечить взаимосвязанность новыми и альтернативными способами. Зона свободной торговли Африки внесет значительный вклад чтобы использовать возможности в области торговли инвестиций для глобальных компаний», – заявил Рамафоса.

По его словам, содействие развитию связей и торговли может быть только при условии мира и стабильности. Рамафоса добавил, что ЮАР обеспокоена военными действиями, которой ведет Израиль против народа Газы.

«Мы охарактеризовали это геноцидом. Для нас это вызывает большую тревогу. Этот геноцид привел к тому, что ЮАР обратилась к международному суду ООН, чтобы прекратить убийства невинных людей в Газе. По нашему мнению, мир не может быть просто наблюдателем избиения невинных людей», – заявил глава ЮАР.

Он призвал обеспечить государствам возможность стремиться к независимой внешней политике и сохранять многостороннюю систему.

«Ведь на этой основе процветает мир и развитие. Существующие глобальные механизмы должны быть укреплены и реформированы, чтобы вносить конструктивный вклад в обеспечение мира на земле, безопасности. Мы не можем позволить, чтобы конфликты продолжались до бесконечности, мы обязаны найти подходы к миру», – добавил Рамафоса.

В заключение он заявил, что необходимо создать условия мира, сделав акцент на устойчивом развитии. Кроме того, нужно поддерживать государства и народы, которые хотят положить конец порочному кругу конфликтов и перейти к миру.